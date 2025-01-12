Tekirdağ'da vahşet! Eşini ve kızını öldüren baba ağır yaralı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, bir villada dehşet verici bir olay yaşandı. Evde 8 yaşındaki kız ve annesinin silahla vurulmuş cansız bedenlerini bulunurken babanın ise ağır yaralı halde kalbi durmuş olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen baba hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre baba, eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar etmek istedi.
Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulundu.
EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜ
Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak'ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi'ndeki 2 katlı villada meydana geldi. İhbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu. Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İNTİHAR ETMEK İSTEDİ
İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor.