Bursa'da kontrolden çıkan tır devrildi sürücü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan talaş yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara kara yolu Mezit Tüneli mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halindeki Yiğitkan Ö. (25) yönetimindeki 34 CTZ 839 plakalı talaş yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu tır sürücüsü yaralanırken, Bursa-Ankara kara yolunun Bursa istikameti ise trafiğe kapandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yiğitkan Ö., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Trafiğe kapanan yol ise tırın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.