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Şırnak'ta kömür yüklü tırda 50 kilo metamfetamin ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 15:07 Güncelleme: 12.01.2025 15:07
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Şırnak’ta kömür yüklü tırda 50 kilo metamfetamin ele geçirildi

Şırnak'ta kömür yüklü tıra düzenlenen operasyonda 50 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslar hakkında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Şırnak merkezli Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şırnak'taki operasyonda, kömür yüklü tırda 50 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

KÖMÜR YÜKLÜ TIRDA 50 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, biri 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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