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Beylikdüzü'nde yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 15:09 Güncelleme: 12.01.2025 15:09
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Beylikdüzü’nde yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada

Beylikdüzü'nde yolcusuna bıçak çeken taksici kameraya yansıdı. Taksi sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.

Olay 6 Ocak'ta Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre taksi sürücüsü, aracına almak istemediği yolcularla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracına dönen taksici, içeriden aldığı bıçakla yolcuların üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOLCUSUNA BIÇAK ÇEKEN TAKSİCİ KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, taksi sürücüsü A.K. isimli şahsı yakaladı.

Sürücü A.K. hakkında "Çalışma izni/ruhsatı bittiği halde yolcu taşımak" maddesinde 9.267 TL cezai işlem uygulandı. A.K.'nin ulaşım şoför kartı iptal edilerek, araç trafikten men edildi.

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