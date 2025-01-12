12 Ocak 2025, Pazar
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Narlı-Marmara feribot hattına fırtına engeli!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 16:33
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Narlı-Marmara feribot hattına fırtına engeli!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Narlı-Marmara hattındaki bazı feribot seferlerinin pazartesi günü iptal edildiği açıklandı.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 13 Ocak 2025 pazartesi Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15, Marmara'dan ise saat 11.30 ve 17.30 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

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Narlı-Marmara feribot hattına fırtına engeli! Narlı-Marmara feribot hattına fırtına engeli! Narlı-Marmara feribot hattına fırtına engeli!
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