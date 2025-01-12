Ordu’nun Boztepe Mahallesi’nde iş yeri ve depo yangını

Olay, Boztepe Mahallesi'nde Temel Boztepe'ye ait ahşap torna üzerine faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki araç filtrelerinin olduğu depoya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı iş yeri ve depoda büyük çaplı hasar oluştu.

Yangın hakkında açıklamalarda bulunan Boztepe Mahalle Muhtarı Mustafa Kurucu, "Bildiğimiz kadarıyla buzdolabından çıkan kıvılcım yangına dönüşmüş. İtfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı ancak sonuç olarak malzemeler yandı. Burada arı peteği ve marangozluk işleri yapılıyordu, bir de oto filtrelerinin olduğu bir depoydu. Çok şükür can kaybı ve yaralanma yok, üzücü bir durum" dedi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.