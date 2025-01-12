Motokuryeler dikkat! O ilde trafiğe çıkışlar yasaklandı
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Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı etkisini sürdürürken dikkat çeken bir açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamda kar yağışı nedeniyle motokuryelerin ikinci bir açıklamaya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.
Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle motokuryelerin ikinci bir açıklamaya kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.
"İZİN VERİLMEYECEK"
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kıymetli Edirneliler, ilimizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar 12 Ocak 2025 tarihi itibariyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet, motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.