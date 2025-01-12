MHP lideri Bahçeli'den Ferdi Tayfur için anlamlı hareket: Lokma döktürdü
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından MHP lideri Bahçeli sanatçıyı yad etmek için parti genel merkezinde lokma döktürdü.
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçının vefatı başta yakınları olmak üzere, sanat camiasını derinden sarsmıştı.
MHP lideri Devlet Bahçeli ise ünlü ismin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımında "O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum" demişti.
79 yaşında hayata gözlerini yuman Ferdi Tayfur'a hayranlığı bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü arabesk sanatçısı için MHP Genel Merkezi'nde lokma döktürdü.
'"AZİZ HATIRASINI YAD ETMEK AMACIYLA'"
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Türk halkının gönlünde taht kurmuş merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un aziz hatırasını yad etmek amacıyla MHP Genel Merkezi'nde lokma tatlısı ikram ettirdi. Bu anlamlı etkinlik, Türk milletinin vefa ve şükran duygularının bir tezahürü olarak, milli ve manevi değerlerimize olan bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Geleneklerimizde önemli bir yeri olan bu tür hayır ve paylaşma faaliyetleri, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutan değerlerimizdendir. Bu vesileyle, Merhum Ferdi Tayfur'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.''