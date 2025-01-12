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Elazığ'da altyapı kazısında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 20:10
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Elazığ’da altyapı kazısında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Elazığ'da, altyapı için kazılan kanalda oluşan göçükte toprak altında kalan Musa Kaçar (48), hayatını kaybetti.

Olay, 16.00 sıralarında Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapımı süren bir inşaatın alt yapısı için kanal kazısı yapıldığı sırada göçük oluştu.

Olayda toprak altında kalan işçi Musa Kaçar, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Toprak altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaçar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaçar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elazığ’da altyapı kazısında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti Elazığ’da altyapı kazısında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti Elazığ’da altyapı kazısında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

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