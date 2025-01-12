Fotoğraflar Türkiye'den! Sıfırın altında 24,8 dereceye düştü
Ardahan'da soğuk hava etkisini gösteriyor, kent merkezinde buzlanma oluştu. Göle ilçesinde gece sıcaklık, -24,8 dereceye kadar düştü. Ağaçlar kırağıyla donarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri buzla kaplandı.
Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde buzlanma meydana geldi. Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 derece ölçüldü.
Ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu. Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nün üzerinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.