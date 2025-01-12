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Fotoğraflar Türkiye'den! Sıfırın altında 24,8 dereceye düştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 10:23 Güncelleme: 12.01.2025 10:23
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Fotoğraflar Türkiye’den! Sıfırın altında 24,8 dereceye düştü

Ardahan'da soğuk hava etkisini gösteriyor, kent merkezinde buzlanma oluştu. Göle ilçesinde gece sıcaklık, -24,8 dereceye kadar düştü. Ağaçlar kırağıyla donarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri buzla kaplandı.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde buzlanma meydana geldi. Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 derece ölçüldü.

Vatandaşlar soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı (AA)Vatandaşlar soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı (AA)

Ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu. Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nün üzerinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.

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Fotoğraflar Türkiye’den! Sıfırın altında 24,8 dereceye düştü Fotoğraflar Türkiye’den! Sıfırın altında 24,8 dereceye düştü Fotoğraflar Türkiye’den! Sıfırın altında 24,8 dereceye düştü
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