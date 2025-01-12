Fotoğraflar Türkiye’den! Sıfırın altında 24,8 dereceye düştü

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde buzlanma meydana geldi. Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 derece ölçüldü.

Vatandaşlar soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı (AA)

Ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu. Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nün üzerinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.