Kar ve sağanak yağış geliyor! Soğuk hava dalgası bugün yurda giriyor
Türkiye bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağış kuvvetli yağış beklenirken, sağanak yağmurun zaman zaman kara döneceği belirtiliyor. İstanbul’da gün boyunca sağanak yağış etkili olacak, sıcaklıklar 6-11 derece arasında değişecek. Öte yandan Ege’de İzmir çevresinde sağanakla birlikte kuvvetli rüzgar beklenirken Ankara’da yoğun sis görülecek. Kar yağışının ise yarından itibaren başta Edirne ve Kırklareli'nden Marmara bölgesine giriş yapması bekleniyor.
12 Ocak 2025 Pazar günü itibarıyla Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı bir hava etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birçok bölgesinde yağışlar beklenirken, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da pus ve sis etkili olacak.
SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR
Hafta başından itibaren yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisini artıracağı ve yağışların yer yer karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor. Hava koşullarına göre tedbirlerin alınması ve yola çıkacakların sis ve buzlanma riskine karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.
İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul, Bursa ve çevresinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin biraz altında seyrediyor. İstanbul'da gün boyunca en yüksek sıcaklık 11°C, en düşük sıcaklık ise 6°C olacak. Rüzgarın kuzeybatı yönünden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İZMİR VE ÇEVRESİNE RÜZGAR UYARISI
Ege kıyılarında yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgar bekleniyor. İç kesimlerde ise bulutlu ve serin bir hava hakim. Sıcaklıklar kıyı kesimlerde 12-16°C arasında değişirken, iç kesimlerde 7-10°C civarında.
ANKARA'DA YOĞUN SİS BEKLENİYOR
Bölgenin kuzeybatısında yağmur ve yer yer sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinde sabah saatlerinde yoğun sis ve pus bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 5-8°C arasında değişirken, gece saatlerinde sıcaklık 0°C'nin altına düşerek don olaylarına sebep olabilir.
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