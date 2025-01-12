Kar ve sağanak yağış geliyor! Soğuk hava dalgası bugün yurda giriyor

Marmara’da termometreler düşüş başlayacak (A Haber Arşiv)

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Hafta başından itibaren yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisini artıracağı ve yağışların yer yer karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor. Hava koşullarına göre tedbirlerin alınması ve yola çıkacakların sis ve buzlanma riskine karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul, Bursa ve çevresinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin biraz altında seyrediyor. İstanbul'da gün boyunca en yüksek sıcaklık 11°C, en düşük sıcaklık ise 6°C olacak. Rüzgarın kuzeybatı yönünden orta kuvvette esmesi bekleniyor.