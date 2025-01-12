Sondaj çalışması sırasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti | Amasya Valisi A Haber’de

Amasya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.52'de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Merkez ilçemize bağlı Uygur köyünde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçükte 2 kişinin toprak altında kaldığı bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş ve kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, Valimiz Önder Bakan da yerinde sevk ve idare için bölgeye intikal etmiştir" denildi.

AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN A HABER'DE ACI HABERİ DUYURDU

Amasya Valisi Önder Bakan: Kendi özel alanlarından bir su çıkarma faaliyetinde bulunuyorlar. Toprağın biraz fazla açılması sebebiyle toprak kayması oluyor. Bizde şu anda kendilerine ulaştık. Maalesef 2 işçi hayatını kaybetti. Hem köyümüze hem de Amasya'ya başsağlığı diliyoruz.