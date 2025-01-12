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Sondaj çalışması sırasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti | Amasya Valisi A Haber'de

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 18:47 Güncelleme: 12.01.2025 19:26
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Sondaj çalışması sırasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti | Amasya Valisi A Haber’de

Amasya'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Amasya Valisi Önder Bakan, A Haber'de acı haberi duyurarak 2 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Amasya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.52'de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Merkez ilçemize bağlı Uygur köyünde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçükte 2 kişinin toprak altında kaldığı bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş ve kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, Valimiz Önder Bakan da yerinde sevk ve idare için bölgeye intikal etmiştir" denildi.

AMASYA VALİSİ A HABER'DE ACI HABERİ DUYURDU

AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN A HABER'DE ACI HABERİ DUYURDU

Amasya Valisi Önder Bakan: Kendi özel alanlarından bir su çıkarma faaliyetinde bulunuyorlar. Toprağın biraz fazla açılması sebebiyle toprak kayması oluyor. Bizde şu anda kendilerine ulaştık. Maalesef 2 işçi hayatını kaybetti. Hem köyümüze hem de Amasya'ya başsağlığı diliyoruz.

Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldıAmasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Toprak altında kalan işçilerin isimlerinin Sezgin Eser ve Aytekin Er olduğu öğrenildi.

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Sondaj çalışması sırasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti | Amasya Valisi A Haber’de Sondaj çalışması sırasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti | Amasya Valisi A Haber’de Sondaj çalışması sırasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti | Amasya Valisi A Haber’de

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