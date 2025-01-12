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Adıyaman'da traktörden düşen genç hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 18:46 Güncelleme: 12.01.2025 18:46
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Adıyaman’da traktörden düşen genç hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Akpınar Köyü yakınlarında Deniz Akça idaresindeki 45 AAT 013 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Mustafa Akça'nın üzerinde bulunduğu metal parça kırıldı. Metalin kırılmasıyla beraber Mustafa Akça, ağabeyinin kullandığı traktörden karayoluna düştü. Durum üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık personelleri tarafından yapılan kontrollerde Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

TRAKTÖRDEN DÜŞEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa Akça'nın cenazesi olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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