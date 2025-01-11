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Zift yüklü kamyon devrildi 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 21:05
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Zift yüklü kamyon devrildi 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti

Mamak'ta zift yüklü kamyon, park halindeki belediye aracına çarparak devrildi. 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti, kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsünün daha önce alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Ankara'nın Mamak ilçesi İmrahor Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, özel bir şirkete ait zift yüklü kamyon kontrolden çıkarak park halindeki belediye aracına çarptı ve devrildi. Feci kazada araçta bulunan üç belediye çalışanı yaşamını yitirirken, kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEHŞETİ YAŞATTI
Edinilen bilgiye göre, asfalt yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı savruldu. Park halindeki belediyeye ait kamyonete çarpan kamyon, aracı yaklaşık 30 metre sürükledikten sonra devrildi. Kaza sırasında araçta bulunan belediye çalışanları Mustafa Ali Köksal ve Emre Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ese Güner ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU
Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Belediye çalışanlarının cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza yerine gelen çekiciler, devrilen kamyonu ve altına aldığı aracı kaldırma çalışmalarını sürdürdü.

Zift yüklü kamyon devrildi 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ ALINMIŞ
Korkunç kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Yaver Erdağı'nın geçmişte alkol sorunu nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Sürücünün ifadesi alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

Kazanın meydana geldiği sabah saatlerinde havanın sisli olduğu ve yolun virajlı yapısının kazayı etkilediği belirtiliyor. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Mamak halkı, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, ölen belediye çalışanlarının ailelerine taziye dileklerini iletti.

Zift yüklü kamyon devrildi 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti
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Zift yüklü kamyon devrildi 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti Zift yüklü kamyon devrildi 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti Zift yüklü kamyon devrildi 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti
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