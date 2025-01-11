Zift yüklü kamyon devrildi 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesi İmrahor Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, özel bir şirkete ait zift yüklü kamyon kontrolden çıkarak park halindeki belediye aracına çarptı ve devrildi. Feci kazada araçta bulunan üç belediye çalışanı yaşamını yitirirken, kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEHŞETİ YAŞATTI

Edinilen bilgiye göre, asfalt yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı savruldu. Park halindeki belediyeye ait kamyonete çarpan kamyon, aracı yaklaşık 30 metre sürükledikten sonra devrildi. Kaza sırasında araçta bulunan belediye çalışanları Mustafa Ali Köksal ve Emre Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ese Güner ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Belediye çalışanlarının cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza yerine gelen çekiciler, devrilen kamyonu ve altına aldığı aracı kaldırma çalışmalarını sürdürdü.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ ALINMIŞ

Korkunç kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Yaver Erdağı'nın geçmişte alkol sorunu nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Sürücünün ifadesi alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

Kazanın meydana geldiği sabah saatlerinde havanın sisli olduğu ve yolun virajlı yapısının kazayı etkilediği belirtiliyor. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Mamak halkı, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, ölen belediye çalışanlarının ailelerine taziye dileklerini iletti.