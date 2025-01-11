İstanbul’da yalancı bahar yerini kışa bıraktı!

İstanbul'da hafta içi hissedilen bahar havası, yerini kışın soğuk yüzüne bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşandı. Günlerdir 16-17 derece civarında seyreden sıcaklık, bir günde yaklaşık 10 derece birden düşerek kış havasını hissettirdi.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, özellikle kentin Avrupa yakasında yoğun bir şekilde etkili oldu. Rüzgârla birleşen yağış, sokakta olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı kişiler hazırlıksız yakalanırken, şemsiyelerine sarılanlar ise kuvvetli rüzgâr nedeniyle güçlükle ilerledi.

TAKSİM'DE SAÇAKLARA SIĞINILDI

Şehrin en hareketli noktalarından Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar koşarak kapalı mekânlara geçerken, bazıları ise ıslanmaktan kaçamadı.

BALIKÇILARIN YAĞMURA MEYDAN OKUYUŞU

Hava şartları balıkçıları ise durduramadı. Galata Köprüsü'nde balık tutanlar, yağmura ve rüzgâra aldırmadan oltalarını suya atmaya devam etti. Kimileri yağmurdan korunmak için üzerlerine naylon geçirse de ıslanmayı göze alanlar dikkat çekti.

HAFTA SONU YAĞIŞ SÜRECEK

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'da yağışların hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Rüzgârın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilirken, vatandaşlara yağışa karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kış mevsimi, yalancı baharla gevşeyen vatandaşları yeniden tedbirli olmaya çağırıyor. Soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta başında da etkisini sürdüreceği bildirildi.