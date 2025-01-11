Yozgat’ta şehit çocuğu için sürpriz doğum günü yapıldı

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 23 Aralık 2023'te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Arslan'ın 5 yaşına giren kızı Asya Mina'ya sürpriz doğum günü hazırladı.



Doğum günü pastası alan ekipler, ailenin evine gitti.



Kapıda pastayla jandarma personelini gören Asya Mina, sürpriz karşısında sevinç yaşadı.



Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyen minik kız, jandarma ekipleri ve ailesiyle doğum gününü kutladı.



Ziyaret sonrası çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

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