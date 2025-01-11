"Dur" ihtarına uymadı ağaca çarpınca yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı 1. Cadde'de Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği tarafından yapılan denetim sırasında, durdurulmak istenen 06 EYM 87 plakalı otomobilin sürücüsü, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan sürücü, Kovalamaca sırasında kaldırımdaki ağaca çarpınca yakayı ele verdi. Yakalanan M.K. isimli şahsın yapılan kontrollerinde, "stajyer araç" kullandığı belirlendi. Ekipler tarafından şahsa 30 bin 200 TL cezai işlem uygulanırken, sürücüsü belgesi iptal edildi. Araç ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.