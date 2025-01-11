Kaybolan şahıs olayını kafatası aydınlattı! 500 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi

500 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi (İHA)

Polis ekipleri şahsın gidiş yönünde bulunan geniş arazide ve metruk binalarda tekrar arama çalışması yaptı. Bölgede bulunan metruk binalarda kalan ve Abdullah Kestiren ile arkadaşlık eden yaklaşık 15 kişinin de ifadesine başvuran polis ekipleri ifadelerden ve aramalardan da bir sonuç alınamadı.

500 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi (İHA)

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Raşitbey Mahallesi Şehit Asım Gökmen Sokak üzerinde bulunan bir metruk binanın bahçesinde bir insana ait kafatası kemikleri ve kıyafetleri gören metruk binanın sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.