Sevgi Adası’nda mahsur kalan 6 yavru köpek, polis botuyla kurtarıldı

Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gezintiye çıkanlar, Seyhan Baraj Gölü'ndeki Sevgi Adası'nda mahsur kalan yavru köpekleri görünce durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, göldeki su seviyesinin yükselmesi ile bağlantı yolu sular altında kalan adaya ulaşamadı. Destek istenmesiyle Sualtı Grup Amirliği ekipleri de bölgeye geldi. Botla adaya ulaşan ekipler, 6 yavru köpeği kurtarıp, kıyıya çıkardı. Kontrolün ardından yavru köpekler, Çukurova Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Köpeklerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.