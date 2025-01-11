Meteoroloji saat verip uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor | İstanbul’a kar yağacak mı?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağını ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.