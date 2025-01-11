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Meteoroloji saat verip uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor | İstanbul’a kar yağacak mı?

Ocak ayında olmamıza rağmen İstanbul'da yazdan kalma bir sıcaklık var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu sıcaklıkların bugün sona ereceğini açıkladı. Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının bugün yurdu etkisi altına alması beklenirken, birçok ilde kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte 11 Ocak 2025 hava durumu raporu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 08:14
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Meteoroloji saat verip uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor | İstanbul’a kar yağacak mı?

Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen İstanbul ve Türkiye genelinde beklenilen yağışlar halen daha yağmış değil fakat bugünden itibaren sıcaklıkların 10 derece birden düşmesiyle beklenilen yağışların geleceği söyleniyor.

Balkanlar üzerinden bugün yurda giriş yapan soğuk hava dalgası Türkiye'ye yağışı getirecek.

İstanbul'a kar yağacak mı? (AA)İstanbul'a kar yağacak mı? (AA)

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Soğuk hava dalgasıyla birlikte Trakya'dan itibaren Ege kıyıları ve Marmara yağışlı havanın etkisine girecek. Yurdun yüksek kesimlerine kar yağışı yağması beklenirken, Karın İstanbul'u teyit geçeceği belirtildi.

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı (Ekran görüntüsü)Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı (Ekran görüntüsü)

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞÜYOR

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağını ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)Meteoroloji'den birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı (AA)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

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