Şehit Polis Memuru Haşim Kayık mezarı başında anıldı

Şehidin anısına düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma prorgamına İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, polis memurları, şehidin ailesi katıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"10 Ocak 2001 tarihinde İstanbul ilinde görev esnasında ekip otosuna yapılan silahlı saldırı sonucu Şehit olan Polis Memuru Haşim KAYIK; şehit oluşunun 24. Sene-i devriyesinde kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dualarla anıldı."