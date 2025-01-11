Eskişehir’de aranması bulunan 39 şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde 2-9 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, 5-10 yıl hapis cezasıyla aranan 4 şahıs ve 0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 33 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 39 şahıs yakalandı. Şahısların gerekli işlemlerin yapılması için adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.