11 Ocak 2025, Cumartesi
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Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 12:30
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Kırklareli’nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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