’Polisiz’ diyerek girdikleri evden 100 bin avro ve 67 bin TL gasbettiler; 4 tutuklama

Olay, 8 Ocak'ta, Bornova içesi Meriç Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu W.A. ve S.İ.'nin evine gelen şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıp içeri girdi. W.A. ve S.İ.'nin ellerini kelepçeleyen şüpheliler, 100 bin avro ve 67 bin TL'yi gasbedip, kaçtı. İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin A.U. (31), İ.B. (30), B.Ş. (28), B.Ü. (25), M.Y. (27), O.Ş. (28) ve İ.C. (27) olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 49 bin 900 TL, 2 tüfek, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, polis yeleği, 2 telsiz ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.C. serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden O.Ş. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B.Ü., B.Ş., İ.B. ve A.U. ise tutuklandı.