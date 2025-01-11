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Isparta'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 11:37
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Isparta’da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın refüjde bulunan bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Miskinler yokuşu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Y. idaresinde 20 F 7901 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yılmaz Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Ramazan K. hafif yaralandı. Kazayı görenlerim ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar tedbir ve kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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