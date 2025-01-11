11 Ocak 2025, Cumartesi
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Batman'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 13:47
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Batman’da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

alilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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