Esenyurt’ta marketin kasasından 200 bin lira gasbeden şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi'ndeki marketin depo bölümüne giren maskeli kişinin, çalışanın boğazına bıçak dayayarak açtırdığı kasadan 200 bin lirayı alıp kaçmasına ilişkin çalışma yürüttü.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli ve eldivenli şekilde iş yerine gelerek doğrudan depo bölümüne giren ve yaklaşık 20 dakika sonra marketten çıkıp yaya olarak uzaklaşan kişinin 25 yaşındaki A.Ö. olduğunu belirledi.Ekiplerce, 8 Ocak'ta yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramada olayı gerçekleştirirken kullandığı boyunluk, bere, eldiven, mont ve bıçak ele geçirildi.Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden A.Ö'nün, gasbettiği parayı banka hesaplarına yatırdığını, hesaplarından da bir kısmını sanal bahis sitelerine aktardığını, geri kalanıyla da borçlarını ödediğini söylediği belirtildi.Şüphelinin boğazına bıçak dayayarak kasayı açtırdığı market çalışanı G.E'nin ise olayın ardından sinir krizi geçirdiği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Esenyurt Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.