11 Ocak 2025, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 13:46
ABONE OL
Mardin’de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Dikmen Mahallesi Ceylanpınar yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KDP 15 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, D.K. (32), N.K. (20), G.K. (13), F.K. (13) ve Ş.K. (53) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör