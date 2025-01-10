TEM Otoyolu’nda makas atan sürücü trafiği tehlikeye attı

TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde Edirne istikametine giden otomobilin sürücüsü, makas atarak ilerlediği yolda aynı yönde seyreden başka araca çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan bu araç da önce bariyerlere daha sonra başka otomobile vurdu. Makas atarak kazaya sebebiyet veren otomobilin sürücüsü ise hızla yoluna devam etti.



Makas atarak ilerleyen otomobilin neden olduğu kaza, başka aracın kamerasınca kaydedildi.

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