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Kar güzelliği görenleri adeta büyüledi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 09:50
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Kar güzelliği görenleri adeta büyüledi

Bartın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylalarda oluşan manzara dronla görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ulus ilçesinde, Gezen, Fındıcak, Kokurdan, Büyükdüz, Tekir, Öküzovası, Sarıçiçek, Ardıç ve Katırovası yaylaları karla kaplandı. İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bin 800 rakıma ulaşan, 20 hektarlık alanı kaplayan Gezen Yaylası'ndaki ağaçlar kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Çam ağaçları, kar ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştığı yaylalardaki manzara, dronla havadan görüntülendi.

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Kar güzelliği görenleri adeta büyüledi Kar güzelliği görenleri adeta büyüledi Kar güzelliği görenleri adeta büyüledi
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