Alanya’daki tekne faciasında yangın paniği

Olay, saat 01.00 sıralarında Alanya'da balıkçı barınağında meydana geldi. Şahmeran adlı lüks yat henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Alevler bir anda lüks yatı sararken Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Alanya İtfaiyesi'nden 3 ekip ile Alanya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı 3 gemi yangına müdahale etti. Yangın sırasında teknenin içerisinde bulunan eşyalar ve bisiklet yangın sırasında kullanılamaz hale geldi.



Teknede çıkan yangın günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı. Çıkan yangında tekne kullanılamaz hale gelirken, sahil güvenlik ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. Yangın esnasında teknede kimsenin bulunmaması ise teselli oldu.

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