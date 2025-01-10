Karabük’te fuhuş operasyonu! Gözaltına alınana 3 şüpheli tutuklandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçuyla ilgili teknik çalışma yapıldı.



Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.



Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 6 cep telefonu ve çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.



Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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