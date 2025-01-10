Mardin’deki motosiklet kazasında 2 kişi öldü

Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet devrildi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletteki Muhammed Akman (18) ve Cihan Çelik'in (27) hayatını kaybettiği belirlendi.



Akman ve Çelik'in cenazeleri Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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