10 Ocak 2025, Cuma
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Mardin'deki motosiklet kazasında 2 kişi öldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 09:38
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Mardin’deki motosiklet kazasında 2 kişi öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletteki Muhammed Akman (18) ve Cihan Çelik'in (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Akman ve Çelik'in cenazeleri Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Mardin’deki motosiklet kazasında 2 kişi öldü Mardin’deki motosiklet kazasında 2 kişi öldü Mardin’deki motosiklet kazasında 2 kişi öldü
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