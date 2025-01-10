10 Ocak 2025, Cuma
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Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 9 düzensiz göçmeni yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 09:42
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Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 9 düzensiz göçmeni yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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