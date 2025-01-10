İnşaat çalışanı kılığına giren hırsızlar 500 kilo kablo çaldı

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Olay, dün gece saatlerinde Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye çalışanı kıyafeti giyen 6 hırsız, araçla inşaat alanına girdi. Şahıslar, gözüne kestirdikleri kabloların yanında durarak araçtan indi. 500 kilogram kabloyu çalan hırsızlara, bir inşaat çalışanı baskın yaptı. İnşaat çalışanını gören şüpheliler, kabloyu araca yükleyerek kaçtı. Görgü tanığı o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, şantiye kıyafeti giyen hırsızların kabloyu çaldığı anlar yer alıyor.