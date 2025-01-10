10 Ocak 2025, Cuma
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Bitlis'te TIR kazası! Sürücü yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 10:36
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Bitlis’te TIR kazası! Sürücü yaralandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. 33 AJY 128 plakalı tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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