Bitlis'te TIR kazası! Sürücü yaralandı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. 33 AJY 128 plakalı tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.