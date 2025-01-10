Gaziantep’te devrilen traktördeki karı koca öldü

Garip Koca (70) yönetimindeki 27 ZR 816 plakalı traktör, Beydilli Mahallesi Çakallı Mezrası yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü ve yanında bulunan eşi Gülüş Koca'nın (71) yaşamını yitirdiği belirlendi.

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