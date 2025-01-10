10 Ocak 2025, Cuma
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Gaziantep'te devrilen traktördeki karı koca öldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 16:40
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Gaziantep’te devrilen traktördeki karı koca öldü

Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

Garip Koca (70) yönetimindeki 27 ZR 816 plakalı traktör, Beydilli Mahallesi Çakallı Mezrası yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü ve yanında bulunan eşi Gülüş Koca'nın (71) yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Gaziantep’te devrilen traktördeki karı koca öldü Gaziantep’te devrilen traktördeki karı koca öldü Gaziantep’te devrilen traktördeki karı koca öldü
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