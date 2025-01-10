Gaziantep'te devrilen traktördeki karı koca öldü
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Garip Koca (70) yönetimindeki 27 ZR 816 plakalı traktör, Beydilli Mahallesi Çakallı Mezrası yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.
Garip Koca (70) yönetimindeki 27 ZR 816 plakalı traktör, Beydilli Mahallesi Çakallı Mezrası yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü ve yanında bulunan eşi Gülüş Koca'nın (71) yaşamını yitirdiği belirlendi.