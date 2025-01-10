10 Ocak 2025, Cuma
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Yola beton dökerek ilerleyen mikser sürücüsüne para cezası

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 16:39
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Yola beton dökerek ilerleyen mikser sürücüsüne para cezası

Hatay'da karayoluna sıvı beton dökerek giden mikser'in sürücüsüne 2 bin 72 lira ceza kesildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 08.01.2025 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşılan video içeriğindeki seyir halindeki bir beton mikserinden kara yoluna beton dökülerek ilerlediği görüntüsü sonrasında trafik kural ihlallerine yönelik başlatılan çalışmada beton mikseri ve sürücünün kimliği tespit edildi.

Konuya ilişkin araç sürücüsü H.Ç.'ye kara yolları trafik kanununun ilgili maddesi olan yola dökülecek ve sızacak şekilde yük yüklemek ve taşımak suçundan 2 bin 72 lira idari para cezası uygulandı.

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