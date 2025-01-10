Ogün Samast’ın yargılandığı davada karar

Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Mahkeme Ogün Samast'ın yurtdışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına da hükmetti.

Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ten 10 yıla kadar hapis istemniyle yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık Ogün Samast'ın yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmetti.