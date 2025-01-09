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25 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.01.2025 10:07 Güncelleme: 09.01.2025 10:07
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25 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Bursa'da uyuşturucu madde bulundurma, ticareti yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan 44 ayrı suç kayıtlı şüpheli şehir turu yaparken yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye atan Güven Timleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

25 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

44 ayrı suç dosyası bulunan, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan M.E.,yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler şüpheliyi gezmek için turlarken yakaladı. İfadesi alınmak için emniyete götürülen M.E., buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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