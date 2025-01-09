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10 kilometre kaçtı ehliyetsiz çıktı! Gençlerin suç pazarlığı kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 11:19 Güncelleme: 09.01.2025 11:20
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10 kilometre kaçtı ehliyetsiz çıktı! Gençlerin suç pazarlığı kamerada

Bursa'da polis ekiplerinin ‘dur' ikazına uymayıp kaçan gençler, ekipleri peşine taktı. Yaklaşık 10 kilometre kaçan 4 arkadaş ehliyetsiz çıkınca aralarında suç pazarlığı döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay saat 23.00 sırlarında meydana geldi. Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi ekiplerin devriye attığı esnada şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Fakat sürücü ekiplerin 'dur' ikazına uymak yerine gaza basınca kovalamaca başladı.

10 KİLOMETRE KAÇTI EHLİYETSİZ ÇIKTI

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonrası çıkmaz yola giren sürücü polis ekiplerince araçtan çıkarıldı. Trafik ekiplerinin gelmesiyle suç pazarlığı yapan gençler aracı arkadaşın sürdüğünü iddia etti. Trafik ekiplerinin gelmesiyle araç sürücünün babası ruhsat sahibine teslim edilirken, sürücüye ve araç sahibine toplamda 40 bin lira idari ceza uygulandı.

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