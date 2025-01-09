Özel okulda taciz skandalı! Mide bulandıran detaylar | Ödül bahanesiyle kandırıp…

Edinilen bilgi ve iddialara göre; özel bir eğitim kurumunda çalışan öğretmen M.A., bazı öğrencilere yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kocaeli’de özel okulda taciz skandalı (ARŞİV)

Sabah'ın haberine göre, M.A. sınıfta öğrencileri "Sizi ödüllendireceğim" diyerek yalnız bıraktı ve bazı öğrencileri kucağına alarak taciz etti. Yaşananları ailelerine anlatan öğrencilerin ifadeleri sonrası, olay polise intikal etti.

Şikayetçi olan velilerin başvurusu üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.