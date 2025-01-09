Özel okulda taciz skandalı! Mide bulandıran detaylar | Ödül bahanesiyle kandırıp…

İğrenç olay Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'ndeki bir özel okulda yaşandı.
Edinilen bilgi ve iddialara göre; özel bir eğitim kurumunda çalışan öğretmen M.A., bazı öğrencilere yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Sabah'ın haberine göre, M.A. sınıfta öğrencileri "Sizi ödüllendireceğim" diyerek yalnız bıraktı ve bazı öğrencileri kucağına alarak taciz etti. Yaşananları ailelerine anlatan öğrencilerin ifadeleri sonrası, olay polise intikal etti.
Şikayetçi olan velilerin başvurusu üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
TUTUKLANDI
Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan M.A., ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.