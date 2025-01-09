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Özel okulda taciz skandalı! Mide bulandıran detaylar | Ödül bahanesiyle kandırıp…

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan özel bir okulda taciz skandalı yaşandı. Okulda görevli öğretmen M.A. hakkında, bazı öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 9 ailenin şikayetçi olduğu belirtilirken detaylar mide bulandırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:24
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Özel okulda taciz skandalı! Mide bulandıran detaylar | Ödül bahanesiyle kandırıp…

İğrenç olay Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'ndeki bir özel okulda yaşandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; özel bir eğitim kurumunda çalışan öğretmen M.A., bazı öğrencilere yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kocaeli’de özel okulda taciz skandalı (ARŞİV)Kocaeli’de özel okulda taciz skandalı (ARŞİV)

Sabah'ın haberine göre, M.A. sınıfta öğrencileri "Sizi ödüllendireceğim" diyerek yalnız bıraktı ve bazı öğrencileri kucağına alarak taciz etti. Yaşananları ailelerine anlatan öğrencilerin ifadeleri sonrası, olay polise intikal etti.

Şikayetçi olan velilerin başvurusu üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de özel okulda taciz skandalı (ARŞİV)Kocaeli’de özel okulda taciz skandalı (ARŞİV)

TUTUKLANDI

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan M.A., ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmen (AHABER ARŞİV)Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmen (AHABER ARŞİV)

Olayın ardından ilk etapta 7 olan şikayetçi aile sayısının, ilerleyen süreçte 9'a yükseldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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