Zonguldak’ta feci olay! 2 çocuk annesi ölü bulundu

Olay, Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak üzerinde 3 katlı bir evin en üst katında meydana geldi. Evde anneleri 36 yaşındaki Sevda S.'yi hareketsiz halde bulan çocuklar komşulara haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli ölüme ilişkin çalışmasının ardından Cumhuriyet Savcısı eve gelerek incelemede bulundu.



Genç kadının cansız bedeni; ölüm nedeninin belirlenmesi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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