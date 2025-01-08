Caniler hakkında karar verildi! Sağır ve dilsiz çocuğa kablolu penseli işkence

Olay, 6 Ocak'ta İstanbul Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, F.D. ve F.K. isimli 2 şüpheli, sağır ve dilsiz çocuğu internet kafedeki boş bir odaya kapattı.
KABLO İLE DARP PENSEYLE...
Önce kablo ve sopayla çocuğu darbeden 2 şüpheli daha sonra penseyle kulağını kesmeye çalıştı.
AĞABEYİNİ TEHDİT ETTİ
Şiddet uyguladıkları anları ise 14 yaşındaki K.Ö.'ye cep telefonu kamerasıyla kaydettiren kişiler, görüntüleri çocuğun ağabeyine göndererek "şikayet edersen sana da böyle yaparız" diyerek tehdit etti.
Ağabeyin sosyal medyada paylaştığı görüntüleri ihbar olarak kabul eden Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olayı gerçekleştiren F.D. ve F.K.'yı gözaltına aldı.