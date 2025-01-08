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Caniler hakkında karar verildi! Sağır ve dilsiz çocuğa kablolu penseli işkence

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 kişinin sağır ve dilsiz bir çocuğa işkence yapma anları büyük tepki topladı. İşkence anlarını cep telefonu ile kayda alan caniler hakkında karar verilirken, genç çocuğa yaptıkları tüyler ürpertti.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 11:16
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Caniler hakkında karar verildi! Sağır ve dilsiz çocuğa kablolu penseli işkence

Olay, 6 Ocak'ta İstanbul Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde meydana geldi.

SAĞIR VE DİLSİZ ÇOCUĞA İŞKENCEYİ KAMERAYA ALIP ABİSİNE GÖNDERDİ

Edinilen bilgiye göre, F.D. ve F.K. isimli 2 şüpheli, sağır ve dilsiz çocuğu internet kafedeki boş bir odaya kapattı.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (DHA)Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (DHA)

KABLO İLE DARP PENSEYLE...

Önce kablo ve sopayla çocuğu darbeden 2 şüpheli daha sonra penseyle kulağını kesmeye çalıştı.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (DHA)Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (DHA)

AĞABEYİNİ TEHDİT ETTİ

Şiddet uyguladıkları anları ise 14 yaşındaki K.Ö.'ye cep telefonu kamerasıyla kaydettiren kişiler, görüntüleri çocuğun ağabeyine göndererek "şikayet edersen sana da böyle yaparız" diyerek tehdit etti.

Ağabeyin sosyal medyada paylaştığı görüntüleri ihbar olarak kabul eden Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olayı gerçekleştiren F.D. ve F.K.'yı gözaltına aldı.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (DHA)Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yaptılar (DHA)

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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