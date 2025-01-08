08 Ocak 2025, Çarşamba
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Talaşın altına kilolarca eroin gizlediler! 2 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 08.01.2025 12:02
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Talaşın altına kilolarca eroin gizlediler! 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, polisin kamyonette yaptığı aramada, talaşın altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. S.D. ve A.B. adlı şüpheliler gözaltına alınırken çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin bir kamyonette yaptığı aramada, talaş yükü altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

TALAŞIN ALTINA KİLOLARCA EROİN GİZLEDİLER

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Dron destekli teknik ve fiziki takip sonucunda S.D. ve A.B.'nin kullandığı açık kasa kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada talaş yükü altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve A.B. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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Talaşın altına kilolarca eroin gizlediler! 2 kişi tutuklandı Talaşın altına kilolarca eroin gizlediler! 2 kişi tutuklandı Talaşın altına kilolarca eroin gizlediler! 2 kişi tutuklandı
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