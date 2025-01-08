Talaşın altına kilolarca eroin gizlediler! 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin bir kamyonette yaptığı aramada, talaş yükü altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

TALAŞIN ALTINA KİLOLARCA EROİN GİZLEDİLER

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Dron destekli teknik ve fiziki takip sonucunda S.D. ve A.B.'nin kullandığı açık kasa kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada talaş yükü altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve A.B. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.