MİT ve jandarmadan Bitlis'te operasyon! Suriyeli terörist yakalandı
Bitlis'te MİT ve jandarmanın yaptığı çalışmayla Suriye uyruklu PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi, operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.K.A.'nın (32) yakalanması için harekete geçildi. Yapılan çalışmaların ardından 2 gün önce operasyon düzenlendi. Yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi S.K.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.