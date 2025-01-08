MİT ve jandarmadan Bitlis’te operasyon! Suriyeli terörist yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.K.A.'nın (32) yakalanması için harekete geçildi. Yapılan çalışmaların ardından 2 gün önce operasyon düzenlendi. Yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi S.K.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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