08 Ocak 2025, Çarşamba
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MİT ve jandarmadan Bitlis'te operasyon! Suriyeli terörist yakalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 12:11
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MİT ve jandarmadan Bitlis’te operasyon! Suriyeli terörist yakalandı

Bitlis'te MİT ve jandarmanın yaptığı çalışmayla Suriye uyruklu PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi, operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.K.A.'nın (32) yakalanması için harekete geçildi. Yapılan çalışmaların ardından 2 gün önce operasyon düzenlendi. Yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi S.K.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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MİT ve jandarmadan Bitlis’te operasyon! Suriyeli terörist yakalandı MİT ve jandarmadan Bitlis’te operasyon! Suriyeli terörist yakalandı MİT ve jandarmadan Bitlis’te operasyon! Suriyeli terörist yakalandı
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