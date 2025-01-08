Sıfır Atık projesi ödüle doymuyor! İlk günden beri takdir topluyor

Emine Erdoğan (AA)

6 ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDI



Kurum, Bakanlık olarak bir yandan şehircilik, dönüşüm ve afetle mücadele çalışmaları yaparken diğer yandan çevre ve iklime dair projelerini kararlı bir şekilde icra ettiklerinin altını çizerek şunları söyledi: "Özellikle de iklime dair çalışmalarımızda sivil toplum örgütlerimizle kıymetli iş birliği süreçlerine imza atıyoruz. Siz de Mehmet Akif İnan Vakfı olarak Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerindeki Sıfır Atık hareketini ödüllendirerek hem bir hakkı teslim ediyor, hem de bizimle aynı duyarlılığa sahip olduğunuzu ilan ediyorsunuz. Bu desteğe bizim, ülkemizin ve dünyamızın çok ihtiyacı var.

Bugün küresel bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Düşünebiliyor musunuz, dünyada 5 bin 900 ton plastik atık oluşuyor. Bu atıkların büyük kısmı sulara karışıyor ve her yıl milyonlarca canlı hayatını kaybediyor. Şanlı ecdadımız, dünya tarihindeki en güçlü devletleri kurarken bile, doğaya rakip değil yoldaş olmuş, efendi değil hizmetkâr olmuştur. Bugün Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi de böyle derin bir bilgelikten doğmuştur. 6 uluslararası ödül kazanarak küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Bu büyük başarı Türkiye'ye aittir, bize aittir."

SIFIR ATIK EKONOMİMİZ AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP



Yıkım yerine yeniden inşayı merkezine alan döngüsel ekonominin her millet için çok önemli olduğuna vurgu yapan Kurum, "Bu ekonomi modelinde başarılı olmayan ülkeler için güçlü bir gelecekten söz etmek maalesef mümkün değil. Bu yönüyle de sıfır atık projesi salt bir çevre hareketi değil aynı zamanda ekonomimiz açısından stratejik öneme sahip bir projedir. Sıfır Atık Yönetim Sistemiyle bugün 60 milyon ton atığı dönüştürmüş ve bu kapsamda ekonomisine 185 milyar lira tasarruf bir Türkiye'den söz ediyoruz" dedi.