Sıfır Atık projesi ödüle doymuyor! İlk günden beri takdir topluyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre ve sürdürülebilirlik konularında öncülük ettiği 'Sıfır Atık Projesi' ile 6. Mehmet Akif İnan Ödülleri'nde 'Uluslararası Değer Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum teslim aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre ve sürdürülebilirlik alanında başlattığı "Sıfır Atık Projesi" ile 6. Mehmet Akif İnan Ödülleri'nde "Uluslararası Değer Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı.
Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül törenine gönderdiği mesajı okundu. Mesajında, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak programa katılanları selamlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Akif İnan, birleştirici yönünü, kurduğu ve genel başkanlığı yaptığı eğitimciler sendikasına ve Memur-Sen konfederasyonuna taşımıştır. İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırıları da yıllar öncesinden mısralarında anlatan eğitimci, şair, yazar Mehmet Akif İnan'ın yazdıklarını halen güncelliğini koruması, ölümsüz bir esere imza attığının büyük kanıtıdır."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mehmet Akif İnan'ın niyetindeki hayrın, kurduğu sendikada hayat bulduğunu belirterek, "Merhum ağabeyimizin kaleminde, sözünde, şiirinde ne varsa, bugün o sözler, Türkiye'nin en büyük emek örgütüne dönüşmüştür. Bu teşkilat, köklerine ne kadar tutunduysa, gövdesi o derece güçlenmiştir. Sadece ülkemizde değil, küresel mecrada da iyiliği, güzelliği, merhametiyle öne çıkan dev bir çınar olmuştur" dedi.
6 ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDI
Kurum, Bakanlık olarak bir yandan şehircilik, dönüşüm ve afetle mücadele çalışmaları yaparken diğer yandan çevre ve iklime dair projelerini kararlı bir şekilde icra ettiklerinin altını çizerek şunları söyledi: "Özellikle de iklime dair çalışmalarımızda sivil toplum örgütlerimizle kıymetli iş birliği süreçlerine imza atıyoruz. Siz de Mehmet Akif İnan Vakfı olarak Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerindeki Sıfır Atık hareketini ödüllendirerek hem bir hakkı teslim ediyor, hem de bizimle aynı duyarlılığa sahip olduğunuzu ilan ediyorsunuz. Bu desteğe bizim, ülkemizin ve dünyamızın çok ihtiyacı var.
Bugün küresel bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Düşünebiliyor musunuz, dünyada 5 bin 900 ton plastik atık oluşuyor. Bu atıkların büyük kısmı sulara karışıyor ve her yıl milyonlarca canlı hayatını kaybediyor. Şanlı ecdadımız, dünya tarihindeki en güçlü devletleri kurarken bile, doğaya rakip değil yoldaş olmuş, efendi değil hizmetkâr olmuştur. Bugün Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi de böyle derin bir bilgelikten doğmuştur. 6 uluslararası ödül kazanarak küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Bu büyük başarı Türkiye'ye aittir, bize aittir."
SIFIR ATIK EKONOMİMİZ AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP
Yıkım yerine yeniden inşayı merkezine alan döngüsel ekonominin her millet için çok önemli olduğuna vurgu yapan Kurum, "Bu ekonomi modelinde başarılı olmayan ülkeler için güçlü bir gelecekten söz etmek maalesef mümkün değil. Bu yönüyle de sıfır atık projesi salt bir çevre hareketi değil aynı zamanda ekonomimiz açısından stratejik öneme sahip bir projedir. Sıfır Atık Yönetim Sistemiyle bugün 60 milyon ton atığı dönüştürmüş ve bu kapsamda ekonomisine 185 milyar lira tasarruf bir Türkiye'den söz ediyoruz" dedi.
SIFIR ATIK PROJESİNİN DAHA ÖNCE ALDIĞI ÖDÜLLER
Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık projesi, bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldü. Proje, 2018 yılında da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) "Sıfır Atık, Sıfır Açlık" ödülünü aldı. 2021'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından "UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülü" ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından "Waste Wise Cities Global Champion Ödülü"ne değer görülen proje, 2022'de "Akdeniz Parlementerler Asamblesi Ödülü (PAW Awards)" ve Dünya Bankası tarafından takdim edilen "İklim ve Kalkınma Liderliği Ödülü"nü aldı.
Atık üretimini azaltma, geri dönüşüm yapma ve kaynakları koruma hedeflerine yönelik proje çerçevesinde Türkiye'yi temiz, gelişmiş ve sürdürülebilir bir ülke hâline getirme çabalar nedeniyle bir dünya markası hâline gelen, "Türkiye Sıfır Atık" projesi, Türkiye adına aday gösterildi ve 9-10 Mart 2022'de Dubai'de düzenlenen 16. Genel Kurul Toplantısı'nda da ödüle layık görüldü. 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleştirilen törende, Sıfır Atık projesi AKDENİZ-PA ödülünü aldı.
SIFIR ATIK PROJESİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEZDİNDE DE TAKDİR TOPLADI
Kurulduğu günden bu yana herkes tarafından takdir toplayan proje, uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak Birleşmiş Milletler (BM) seviyesinde destek gördü.
BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı, oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.
30 Mart 2023'te BM'nin New York'taki Genel Kurul Salonu'nda ilk kez kutlanan "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu" kurulacağını ifade etmişti.
Program sonrasında BM Genel Sekreteri Guterres, Emine Erdoğan'a yazılı olarak Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu başkanlığı teklifinde bulunmuş, teklif üzerine Emine Erdoğan, Kurul'un başkanlığını üstlenmişti.
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