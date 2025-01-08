Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti! 50 sayfalık rapora ulaşıldı

Ailenin "ihmal" iddiası üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan, tıbbi uygulamadaki hatalar ve hatası tespit edilen sağlık personellerinin kusur derecelerinin tespitini içeren kapsamlı bir mütalaa istedi.
Alanında uzman 12 kişilik kurul, Deniz Sönmez'in diş polikliniğine girdiği andan itibaren yapılan tüm işlem ve uygulamaları, personelin ifadelerini ve ölüm raporunu titizlikle inceleyerek, raporunu hazırladı.
50 SAYFALIK İHMAL RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre Üç ayda hazırlanan 50 sayfalık rapor ortaya çıktı. Rapora göre anestezi uzmanı Levent O., yönetmeliğe göre sedasyon ve genel anestezi altına alınan hastanın, sağlık kuruluşuna ilk geldiği haline dönmesini beklenmesi gerekirken, Deniz baygınken görevini anestezi teknikeri Gül K.'ya devrederek kliniği terk etti.
Aileye onam formu verilmezken, çekilen diş bölgesinde ip sütürlar (dikiş) olduğu belirlendi. Oysa çocuk diş tedavisinde anormal bir durum olmadığı sürece dikiş atılmaması gerekiyordu. Çekilen diş kanamaya devam etti.
Anestezi altında ise tam teşekküllü tıp merkezi veya hastanelerde uygulanması gereken diş tedavilerinden en geç 24 saat önce gerçekleştirilmesi beklenen tetkik ve uzman hekim muayenesi aynı günde yapıldı. Ailesi tarafından bilinci kapalı olarak acile yetiştirilen Deniz'in ağız ve burun kısmında sızıntı şeklinde kanaması vardı ve nefes alamıyordu.
"DEVLETİMİZE VE ADALETE GÜVENİYORUZ"
Konuşan acılı baba Aydın Sönmez, "Devletimiz kırmızı ışıkta geçemezsin diyor, sürücü geçiyor, yayaya çarpıyor ve yaya hayatını kaybediyor. Bunun bir cezası var. Bizim yaşadığımız olayda da devletimiz bu kliniğe "Sedasyon anestezi" uygulayamazsın demiş ancak uyguluyor ve oğlum hayatını kaybediyor. Bunun da bir cezası olmalı. Devletimize ve adalete sonuna kadar güveniyoruz" dedi.