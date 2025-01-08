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Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti! 50 sayfalık rapora ulaşıldı

Bursa'da diş tedavisi sonrası hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüne ilişkin hazırlanan raporda ihmaller zinciri ortaya çıktı. Minik Deniz'in ölümüne neden olan ihmallerin sıralandığı 50 sayfalık rapora ulaşıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 08:10
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Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti! 50 sayfalık rapora ulaşıldı
Bursa'da, geçen 10 Kasım'da özel bir klinikteki diş çekimi ve dolgu işlemlerinin ardından fenalaşan yaşayan 5 yaşındaki Deniz Sönmez, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra öldü.

Ailenin "ihmal" iddiası üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan, tıbbi uygulamadaki hatalar ve hatası tespit edilen sağlık personellerinin kusur derecelerinin tespitini içeren kapsamlı bir mütalaa istedi.

5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)

Alanında uzman 12 kişilik kurul, Deniz Sönmez'in diş polikliniğine girdiği andan itibaren yapılan tüm işlem ve uygulamaları, personelin ifadelerini ve ölüm raporunu titizlikle inceleyerek, raporunu hazırladı.

5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)

50 SAYFALIK İHMAL RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Üç ayda hazırlanan 50 sayfalık rapor ortaya çıktı. Rapora göre anestezi uzmanı Levent O., yönetmeliğe göre sedasyon ve genel anestezi altına alınan hastanın, sağlık kuruluşuna ilk geldiği haline dönmesini beklenmesi gerekirken, Deniz baygınken görevini anestezi teknikeri Gül K.'ya devrederek kliniği terk etti.

5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)

Aileye onam formu verilmezken, çekilen diş bölgesinde ip sütürlar (dikiş) olduğu belirlendi. Oysa çocuk diş tedavisinde anormal bir durum olmadığı sürece dikiş atılmaması gerekiyordu. Çekilen diş kanamaya devam etti.

Anestezi altında ise tam teşekküllü tıp merkezi veya hastanelerde uygulanması gereken diş tedavilerinden en geç 24 saat önce gerçekleştirilmesi beklenen tetkik ve uzman hekim muayenesi aynı günde yapıldı. Ailesi tarafından bilinci kapalı olarak acile yetiştirilen Deniz'in ağız ve burun kısmında sızıntı şeklinde kanaması vardı ve nefes alamıyordu.

5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)

"DEVLETİMİZE VE ADALETE GÜVENİYORUZ"

Konuşan acılı baba Aydın Sönmez, "Devletimiz kırmızı ışıkta geçemezsin diyor, sürücü geçiyor, yayaya çarpıyor ve yaya hayatını kaybediyor. Bunun bir cezası var. Bizim yaşadığımız olayda da devletimiz bu kliniğe "Sedasyon anestezi" uygulayamazsın demiş ancak uyguluyor ve oğlum hayatını kaybediyor. Bunun da bir cezası olmalı. Devletimize ve adalete sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)

5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)

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