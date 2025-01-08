Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti! 50 sayfalık rapora ulaşıldı

5 yaşındaki Deniz Sönmez ihmaller zinciriyle ölüme gitti (AHABER ARŞİV)

Aileye onam formu verilmezken, çekilen diş bölgesinde ip sütürlar (dikiş) olduğu belirlendi. Oysa çocuk diş tedavisinde anormal bir durum olmadığı sürece dikiş atılmaması gerekiyordu. Çekilen diş kanamaya devam etti.

Anestezi altında ise tam teşekküllü tıp merkezi veya hastanelerde uygulanması gereken diş tedavilerinden en geç 24 saat önce gerçekleştirilmesi beklenen tetkik ve uzman hekim muayenesi aynı günde yapıldı. Ailesi tarafından bilinci kapalı olarak acile yetiştirilen Deniz'in ağız ve burun kısmında sızıntı şeklinde kanaması vardı ve nefes alamıyordu.