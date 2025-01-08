Pendik’teki uygulamada uyuşturucu hap ele geçirildi! 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Pendik'te eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, uygulamayı denetlemek için bulunduğu ilçede, Çamçeşme Mahallesi'ndeki uygulama noktasına da geldi.

Bu esnada şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçtaki F.K. ve B.A. gözaltına alındı.