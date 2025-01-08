Antalya’da kız kaçırma meselesinde kan aktı! Ölü ve yaralı var

Antalya'da kız kaçırma meselesinden kaynaklı aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5724 Sokak üzerinde yaşandı. Daha önce kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Sefil Ünder (46) ile Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Serkan D. ve Beran Ç., yanlarında taşıdıkları av tüfeğiyle Sefil Ünder'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Sefil Ünder'in yanı sıra gelini Sultan Ü. (24)'e de isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Serkan D.(19), Dursun A. (18) ve Beran Ç. olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Başına ve boynuna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Sefil Ünder ile hayati tehlikesi bulunmayan Sultan Ü., yakınları tarafından ambulans beklenmeden otomobille Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Sefil Ünder kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başından ve sırtından yaralanan Sultan Ü.'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından bölgede kapsamlı bir arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda av tüfeği, aynı mahallenin 5725 Sokak'ında bir evin bahçesinde bulundu ve muhafaza altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil toplarken diğer ekipler de hastanede incelemelerini sürdürdü.

Olayın ardından kaçan şüpheliler Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.